"Milan, tutto fatto per Noa Lang: manca solo il sì di RedBird"

Nel giorno in cui i tifosi del Milan hanno provato un inevitabile brivido nel rivedere insieme, in un post su Instagram, i tre olandesi, Ruud Gullit, Frank Rijkaard e Marco Van Basten, protagonisti del ciclo leggendario di trionfi con Arrigo Sacchi e Fabio Capello in panchina, proprio dai Paesi Bassi arriva la notizia che il primo acquisto del nuovo corso rossonero targato RedBird Capital potrebbe avere passaporto neerlandese.

Milan, il primo rinforzo arriverà dall'Olanda? Il giocatore in questione non sarebbe però Sven Botman, il centrale difensivo del Lille obiettivo del Milan da diverse sessioni di mercato, ma per il quale il Newcastle sembra in corsia di sorpasso, bensì Noa Lang, il talentuoso centrocampista offensivo classe ’99 in forza ai belgi del Bruges.

"Il Milan ha definito l'acquisto di Noa Lang" Secondo quanto riferito a 'Today Inside' da Valentijn Driessen, caporedattore di 'De Telegraaf', il Milan avrebbe già definito l’acquisto di Lang, ma per l’ufficializzazione si aspetta il via libera proprio di RedBird e in particolare del numero 1 del nuovo azionista di maggioranza del Milan, Gerry Cardinale. Secondo le informazioni riportate da il dt Maldini e il ds Massara hanno in mano da alcune settimane l’accordo con il Bruges, ma per concludere l’affare serve appunto l’approvazione della nuova proprietà. Non è escluso che, qualora il sì definitivo arrivi nei prossimi giorni, l’ufficializzazione dell’acquisto di Noa Lang arrivi prima di quello di Renato Sanches, il centrocampista portoghese del Lille individuato come erede di Franck Kessie.