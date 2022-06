Milan, come sarà il nuovo contratto di Ibrahimovic

MILANO - Tutto il mondo Milan attende novità sul futuro di Zlatan Ibrahimovic . Lo svedese è stato uno degli elementi principali per la rinascita della squadra da quando è tornato nel gennaio del 2020, e da quel momento è partita la lunga rincorsa allo scudetto di questa stagione. Ibrahimovic a breve avrà un incontro con la dirigenza per discutere del suo futuro e annunciare la decisione definitiva, ma le indiscrezioni portano tutte verso un’unica direzione: quella del rinnovo di un altro anno .

Questa volta il prolungamento sarà a cifre ridotte e con gettoni di presenza, ma Ibrahimovic non è più interessato all’aspetto economico. L’unico motivo che lo spinge ad andare avanti è la voglia di provare ancora adrenalina, di non chiudere con il calcio giocato. Lo svedese si è operato il 25 maggio scorso, a due giorni dalla vittoria dello scudetto si è sottoposto ad intervento chirurgico. L'artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l'instabilità dell'articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale, ed ora Zlatan sta osservando un periodo di riposo.