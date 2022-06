“Il Milan vuole che Brahim Diaz continui in rossonero”

Il Milan vuole che Brahim Diaz prosegua la sua avventura in rossonero. Lo stima l'allenatore Stefano Pioli , la dirigenza vuole che sia ancora al centro del progetto con la significativa maglia numero 10 sulle spalle. Lo scrive As. A Pioli piace in particolare la dedizione del giocatore, così come i rapporti con i compagni di squadra. Crede, l'anno prossimo, di poter tirare fuori da Brahim la sua versione migliore.

“Brahim inarrestabile a inizio anno”

Brahim aveva iniziato benissimo, era addirittura inarrestabile a inizio anno, firmando quattro gol e due assist nei primi nove impegni ufficiali. Come scrive As, anche in Champions, contro Liverpool e Atletico Madrid, aveva dimostrato carattere e leadership. A rovinare tutto, è arrivato il covid che ha costretto lo spagnolo a più di un mese di stop, dopo di che non è stato più lo stesso.

Pioli ha riconosciuto che alcune sue scelte gli hanno tolto fiducia, ma crede che il giocatore – che ha appena 22 anni – possa seguire lo stesso percorso di Sandro Tonali, ossia esplodere al secondo anno al Milan. Anche il centrocampista italiano era stato criticato per la prima stagione grigia e senza squilli, ma nella seconda è stato uno dei protagonisti dello scudetto.

“Brahim, a breve incontro tra Milan e Real Madrid”

Teoricamente, Brahim è in prestito ai rossoneri fino al 2023, quindi fino a quella data non dovrebbe cambiare nulla. Milan, giocatore e Real Madrid avevano però concordato di vedersi, durante questo mercato, per decidere se lasciare così le cose. Nei prossimi giorni ci sarà questo contatto con i Blancos che hanno sempre creduto molto nel calciatore originario di Malaga. Non dovrebbero esserci sorprese, ossia Brahim dovrebbe continuare un altro anno a Milano visto che lui è contento e Pioli anche.