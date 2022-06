Milan, guarda che Lang: primo gol con l'Olanda

Milan , hai visto Noa Lang ? Ha segnato il suo primo gol con la maglia dell' Olanda nel 3-2 dei tulipani al Galles, in Nations League . Rete che è arrivata alla quinta presenza con la maglia arancione per l'attaccante che gioca in Belgio, con il Bruges , ma che potrebbe approdare in Italia visto l'interesse dei rossoneri .

Lang: “Mi son sentito come un pesce nell'acqua”

Dopo la vittoria, ottenuta a tempo scaduto, Lang ha parlato all'emittente olandese Nos, esprimendo le sensazioni che ha provato durante il match: “Ho dovuto aspettare cinque partite per questo primo gol, ma farlo qui nella mia città rende tutto più bello e come doveva essere. Oggi sono stato un pesce nell'acqua, mi sono sentito libero. Van Gaal si aspetta molto da me, vuole vada in profondità. Lo sto facendo impazzire, nel mio club posso fare quello che voglio ma qui devo fare il mio lavoro. Al Brugge mi lasciano fare ciò che voglio, penso che il ct sia contento per me dopo questa bella giornata".

Lang, con il Galles anche tante giocate e dribbling

Un po' guascone come Ibrahimovic (poche settimane fa aveva detto che avrebbe lasciato il Belgio, che ormai aveva dato tutto e che voleva un'esperienza più importante, che al Bruges e in generale nel Paese non l'avrebbero più visto, che gli stava stretto, il calcio belga sentirà la mia mancanza), anche in alcuni movimenti in campo, Lang somiglia allo svedese. Gli piace irretire l'avversario con giocate e dribbling, come l'Ibra giovane. Le ha fatte vedere anche contro il Galles, libero di spaziare e di muoversi come piace a lui. In Italia, al Milan, dovrà imparare che l'anarchia non è tutto.