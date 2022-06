“Asensio se lo contendono Milan, Juve e Newcastle. Costa 40 milioni”

Il futuro di Marcos Asensio è ancora nebuloso. L'attaccante del Real Madrid ha un altro anno di contratto, ma chiede di giocare di più, cosa che i Blancos non possono garantirgli. Al programma El Larguero di Cadena Ser, lo stesso giocatore ha elencato le sue tre opzioni: rinnovare, andare via ora o aspettare la scadenza del contratto tra un anno.

“Jorge Mendes sa già la posizione del Real Madrid, irremovibile”

Jorge Mendes, l'agente di Asensio, conosce la posizione irremovibile del Real Madrid. Ossia che il giocatore resti e rinnovi, però le premesse sono molto chiare: stesso contratto, stesso stipendio, stesso status nel club e nessuna promessa per i minuti giocati. In quest'ultima regola sta il problema: Asensio vuole più spazio e potrebbe capitare quello che successe con Varane: senza rinnovo, il club attenderà tutta l'estate un'offerta importante.

“Asensio, non ci sarà alcuna telenovela. Milan in pole”

Vista la situazione contrattuale e le indubbie qualità di Asensio, sono parecchi i club interessati a lui. In pole pare esserci il Milan, poi ci sono Juve e Newcastle, a cui Mendes ha proposto l'attaccante, e un'altra squadra di Premier League. Il Real Madrid non vuole però nessuna telenovela, la proposta ai corteggiatori non cambierà di una virgola: il prezzo di mercato è di 40 milioni di euro.