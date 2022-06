"Milan, intrigo Botman: ultimatum Lille, ma il giocatore non vuole il Newcastle"

Dall'Inghilterra: "Ultimatum del Lille al Milan"

Tuttavia il corteggiamento di Milan e Newcastle al giovane difensore olandese non animerà l’intera estate di mercato, perché il club di appartenenza del giocatore, il Lille, non sembra affatto disposto ad andare troppo per le lunghe. Come riportato da ‘Thenorthernecho.co.uk’, infatti, la società campione di Francia nel 2021, pur in ottimi rapporti con il Milan, avrebbe avvisato il club rossonero di non essere disposto a cedere Botman ai campioni d’Italia a meno che da Via Rossi non arrivi una proposta migliorativa rispetto a quanto offerto finora e che possa rivaleggiare con i 30 milioni di sterline messi sul piatto dal Newcastle.