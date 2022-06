Milan, sfuma Fernandez: il Benfica annuncia l'accordo con il River Plate

Nell’attesa i due dirigenti rossoneri non sono certo rimasti inattivi, provando ad imbastire contatti e ad abbozzare trattative, senza però la possibilità di chiuderle, aspettando indicazioni anche sul budget a disposizione per la campagna rafforzamenti. Così, anche se più di un giocatore tra quelli avvicinati al Milan sembra voler aspettare le mosse del Diavolo, da Sven Botman a Renato Sanches , il rischio di vedere sfumare obiettivi anche di vecchia data è sensibile. Come è già accaduto per Enzo Fernandez .

Benfica-Fernandez, decisiva la missione del ds Rui Pedro Braz

Già in mattinata il quotidiano portoghese ‘Record’ aveva riportato in apertura la notizia che il direttore sportivo delle Aquile, Rui Pedro Braz, era “in missione” a Buenos Aires per chiudere l’operazione. Beffato anche il Wolverhampton, altra società fortemente interessata a Fernandez, il cui capo scouting si era recato in Argentina nei giorni scorsi. Ora resta solo da capire la volontà del giocatore, che aveva fatto filtrare di voler concentrarsi sugli impegni in Copa Libertadores, che vedrà il River in campo per gli ottavi tra la fine di giugno e i primi di luglio.