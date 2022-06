Mercato Milan, caccia aperta al trequartista: la strategia di RedBird

MILANO - La priorità assoluta del Milan in questi ultimi giorni di giugno è risolvere la questione dei contratti in scadenza di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il club rossonero entro questo weekend dovrebbe annunciare il prolungamento dei due dirigenti, per poi concentrarsi sul calciomercato con maggior vigore. Uno dei ruoli più delicati da migliorare è sicuramente la trequarti. In quella zona di campo nelle ultime ore sono riapparsi spifferi attorno a Paulo Dybala, che resta sempre in orbita Inter, ma per questione di costi non sembra essere un profilo attualmente raggiungibile dal Milan. Chi invece incarna a perfezione il prototipo di giocatore adatto al progetto Elliott e RedBird, è invece Charles De Ketelaere, giovane, forte e con un ingaggio contenuto. L’attuale proprietà non si è mai tirata indietro quando c’è stato bisogno d’investire su giocatori di prospettiva, mettendo sul piatto cifre importanti come per Leao o Tonali, e sarà anche la strategia che adotterà RedBird, l’altro fondo americano che presto avrà le quote di maggioranza del Milan (il closing entro settembre). Dunque per De Ketelaere c’è sicuramente gradimento da parte di tutta la società, specialmente per chi ritiene che la trequarti sia il vero reparto da irrobustire dopo la passata stagione e non vorrebbe investire risorse in altri reparti.