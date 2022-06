Milan, Origi è sbarcato a Malpensa: ora visite mediche e firma

Il calciomercato del Milan sta per entrare nel vivo. Nelle ore in cui si attende l’ufficializzazione del rinnovo di contratto del ds Frederic Massara e del responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini per far partire a tutti gli effetti la campagna acquisti estiva dei campioni d’Italia, il primo colpo messo a segno dai dirigenti rossoneri è sbarcato in Italia.

Milan, Origi è arrivato in Italia Divock Origi è atterrato all’aeroporto di Malpensa nel tardo pomeriggio di martedì 27 giugno e si appresta a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan. L’attaccante belga, in arrivo a parametro zero dal Liverpool alla scadenza naturale del contratto con i Reds, fissata al 30 giugno, sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di mercoledì e poi firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime tre stagioni per un ingaggio netto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 3,5 milioni.