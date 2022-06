Milan, Adli saluta il Bordeaux: "Grazie per avermi fatto diventare un uomo"

Adli, lacrime per il Bordeaux

I rossoneri hanno poi deciso di lasciare il giocatore in prestito al Bordeaux anche nell’annata successiva, che si è però rivelata drammatica per il club francese, retrocesso in Ligue 2 per la seconda volta nella propria storia e poi declassato in terza serie per debiti. Non il modo migliore per salutare la società che ha cambiato la vita ad Adli, che così nel lungo commiato via Instagram al Bordeaux ha mescolato l’emozione per l’approdo al Milan alla tristezza per il tracollo della società che lo ha lanciato: "Prima di aprire una nuova pagina, vorrei ringraziare il Bourdeaux. Grazie a questo club per avermi dato l'opportunità di crescere come giocatore ma soprattutto come uomo. Abbiamo vissuto tutti insieme molti momenti difficili e continuiamo a viverli, ma contro ogni previsione abbiamo sempre sempre sentito l'amore e la dedizione della gente di Bordeaux per portare il club al posto che gli spetta. Purtroppo noi giocatori abbiamo fallito, possiamo trovare molte cause per questo, ma la realtà è che abbiamo fallito insieme".