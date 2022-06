Maldini-Massara e il rinnovo con il Milan: quando ci sarà l'annuncio

Una lunga notte, ma alla fine in queste ore dovrebbe arrivare la fatidica fumata bianca, con tanto di annuncio ufficiale. Probabilmente i diretti interessati Paolo Maldini e Ricky Massara non lo diranno mai ma si sarebbero aspettati l’investitura per il nuovo corso rossonero con qualche giorno di anticipo. E invece è arrivata ridosso dall’inizio ufficiale della stagione 2022-2023. A pensarci bene non poteva esserci un epilogo più naturale: Maldini e Massara sono gli uomini che hanno costruito il Milan campione d’Italia ed era giusto andare avanti con loro. Maldini è una delle più grandi bandiere della storia rossonera, un’immagine pulita che ha vinto tanto in campo e che vuole alzare ancora trofei da dirigente. Massara è probabilmente la persona che si poteva integrare meglio con un uomo di tanta personalità ed è espressione di una cultura sportiva internazionale profonda.

Milan, ancora con Ibrahimovic Tra i pensieri dei dirigenti rossoneri c’è sicuramente il futuro di Ibrahimovic: la volontà del Milan e dello svedese è quella di andare avanti insieme, e con Maldini e Massara, al di là della loro investitura, il dialogo era già cominciato. Secondo il regolamento, non si può fare un contratto fino a gennaio. Una soluzione condivisa tuttavia si troverà perché il desiderio reciproco è quello di proseguire il matrimonio. Come? Magari si stabilirà di modulare il compenso del giocatore (alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio) in maniera diversa da qui a gennaio. Ma questo riguarderà eventualmente un’intesa privata tra le parti.

Diallo ritorno di fiamma Incontri, vertici e confronti no stop per individuare presto anche il nuovo difensore. Il Milan lavora su più fronti. Da una parte, la ricerca di un rinforzo arretrato da consegnare a Pioli: sul taccuino Abdou Diallo che è in uscita dal Psg, Hincapié del Bayer Leverkusen e Acerbi della Lazio. Il primo è sicuramente uno dei preferiti: si tratta di un ritorno di fiamma dopo i contatti di gennaio. Il secondo anche interessa parecchio, ma il club tedesco vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto.