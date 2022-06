"Kessie, poche ore alla firma ufficiale col Barcellona"

Sono diversi mesi che Franck Kessie è promesso sposo del Barcellona , ma l'ufficialità dell'accordo che porterà l'ivoriano in Catalogna non è ancora giunta. Non perché "questo matrimonio non s'ha da fare", come direbbe Don Abbondio. Al contrario: il grande giorno potrebbe essere già domani , secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport.

Kessie, Barcellona e il Fair Play Finanziario

A porsi di traverso tra il centrocampista ex Atalanta e il club presieduto da Joan Laporta fino a questo momento è stato infatti il Fair Play Finanziario, che già ha messo in enorme difficoltà il Barcellona la scorsa estate - come molti ricorderanno - causando l'addio forzato a Lionel Messi, direzione Paris Saint-Germain. Anche in questo mercato estivo i catalani faranno fatica a far tornare i conti e pertanto a Kessie verrà proposto un piccolo adeguamento al ribasso del contratto. Nulla che possa far saltare clamorosamente la trattativa all'ultimo giro di boa, perché Il Generale da tempo, come detto, vuole vestire blaugrana.

Kessie saluta dopo 5 anni di Milan

Arrivato nel 2017 al Milan dopo una splendida stagione all'Atalanta, Kessie ha coronato il suo percorso quinquiennale con il Milan con la vittoria del diciannovesimo scudetto nella storia della società rossonera. Cuore del centrocampo del Diavolo, l'ivoriano non ha mai fatto mancare corsa e dinamismo, nonostante qualche periodo di appannamento che nel corso di cinque anni è anche giustificabile. Inoltre, le sue abilità nell'impostare l'azione da dietro sono migliorate notevolmente e quest'anno Pioli l'ha schierato anche da trequartista all'occorrenza.

Kessie nel centrocampo del Barcellona di Xavi

Il Barcellona si assicura dunque un centrocampista duttile e con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Pedri e Gavi, i due talentuosissimi prodotti della Cantera blaugrana, e dell'intramontabile Busquets. Con la sempre più probabile partenza di De Jong verso il Manchester United, Kessie non dovrebbe avere problemi a ritagliarsi spazio nel centrocampo allenato da Xavi. Uno che in mezzo al campo se ne intende non poco.