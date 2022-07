De Ketelaere obiettivo del Milan: 5 curiosità sul giocatore belga

De Ketelaere: dal tennis al calcio

Il calcio, per De Ketelaere non è stata la classica folgorazione di quando sei un bambino e vuoi subito correre dietro a un pallone, Lui ha preferito la pallina del tennis e, a detta di molti esperti, era anche uno dei migliori della sua generazione. A 12 anni i primi calci al pallone. La sua filosofia: “Nel tennis sei solo e se sbagli non puoi dare la colpa a nessuno”.

De Ketelaere: ha giocato in tutti i ruoli, tranne che come portiere

Nel Bruges Charles De Ketelaere è stato impiegato in tutti i ruoli, tranne che in quello da portiere. Ha trovato finalmente la posizione giusta da trequartista vicino alla punta. Pensate che nel Viareggio 2019 eliminò proprio il Milan agli ottavi di finale. Erano i primi passi nel mondo del calcio, nel torneo più prestigioso per i giovani europei.

De Ketelaere: quei dolori lancinanti alle ginocchia

De Ketelaere ha rischiato di non diventare un calciatore. A causa della fase della crescita, infatti, ha accusato dolori fortissimi alle ginocchia tanto da domandarsi se avrebbe potuto tornare a correre dietro a un pallone. Fortunatamente, poi, tutto si è risolto per il meglio. Lo ha raccontato il suo allenatore ai tempi delle giovanili.

De Ketelaere: esordio in Champions da sogno

Possiamo definirlo un predestinato? Esordio in Champions League in caso dello Zenit. Il Bruges vince 2-1 e indovinate al 93' chi è che segna la rete del successo? Esatto, proprio De Ketelaere. Era il 20 ottobre del 2020: per gli amanti della cabala, 20-10-20.

De Ketelaere: primo gol in Nazionale all'Italia

Il primo gol con la maglia del Belgio De Ketelaere lo ha segnato all'Italia. Quando? Nella finalina per il terzo posto alla Nations League. Era il 10 ottobre del 2021 e per il Belgio ci fu comunque la sconfitta per 2-1. In quella gara, il possibile futuro milanista entrò in campo al posto di un rossonero, ossia Saelemaekers.