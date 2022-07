Milan, assalto a Diallo: tutti i nomi per Pioli

MILANO - Ci siamo. Dopodomani, il Milan campione d’Italia tornerà al lavoro. L’appuntamento è a Milanello per il raduno e l’inizio della preparazione. Verranno sollevati i veli anche alla nuova maglia, che, evidentemente, avrà in bella mostra il tricolore. Sarà anche un modo per tornare alla normalità, dopo un mese di giugno in cui l’entusiasmo per il trionfo in campionato è finito in secondo piano alla luce delle evoluzioni societarie. È tempo di ripartire, però, sul campo e pure sul mercato. Da questo punto di vista, nulla è cambiato in merito agli obiettivi: servono un difensore (sfumato Botman è tornata l'idea Diallo del Psg), un centrocampista (se Renato Sanches andasse a Parigi, l’alternativa è Douglas Luiz dell’Aston Villa), un esterno destro (c’è Berardi in rampa di lancio) e un trequartista. Questi ultimi due ruoli, però, potrebbero fondersi in un unico rinforzo, per necessità di budget o in base alle caratteristiche di certi profili. Basti pensare ai vari De Ketelaere, Asensio e Ziyech. Ieri sera è stato anche ufficializzato il riscatto di Florenzi: poco più di 2 milioni per il catellino e contratto fino al 2025.