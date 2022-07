Milan, blindare Leao la priorità ma c'è distanza

MILANO - Un’altra urgenza a Casa Milan riguarda i rinnovi dei giocatori più importanti. E se il mercato in entrata impone al duo dirigenziale Maldini-Massara di fare in fretta per portare a Stefano Pioli subito delle pedine di qualità, anche chi è stato protagonista della cavalcata scudetto merita grande attenzione. Rafael Leao è stato eletto miglior giocatore del torneo e per prolungare il legame con il club rossonero spera di ottenere un ingaggio considerevole, tra i sei e i sette milioni di euro. Cifre che attualmente il Milan non può soddisfare, tuttavia c’è la piena volontà di trattenere il portoghese a Milanello, e in via Aldo Rossi si sta lavorando con l’agente dell’attaccante per trovare un compromesso.