Pioli: "Dybala al Milan? Tutti i giocatori bravi sarebbero utili"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, in occasione del raduno dei campioni d'Italia, ha presentato così la stagione che sta per cominciare: "Sicuramente sarà una stagione particolare, perché quello dei primi tre mesi sarà un campionato a sé. Nelle 21 partite in programma da agosto a novembre tutti si giocheranno qualcosa di importante, la preparazione dovrà essere di alto livello. Nuovi innesti? Troveranno un tessuto collaudato e pronto ad accoglierli, lavoriamo insieme da tanti anni e ci conosciamo bene, abbiamo dei principi di gioco importanti, ma ripartiamo da zero punti come tutte le altre concorrenti. Sicuramente chi arriverà saprà adattarsi in tempi brevi".