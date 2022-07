“De Ketelaere salta l'amichevole perché in trattativa concreta con il Milan”

Charles De Ketelaere ha saltato l'amichevole che il Bruges ha disputato questo pomeriggio con l' Fc Copenaghen e, secondo il sito belga Hln, la spiegazione è nel concreto interesse del Milan per il giocatore e, quindi, in una trattativa che si avvierebbe alla conclusione. Il giocatore è rimasto in panchina per tutti i 120', nonostante a un certo punto si sia infortunato il trequartista Audoor, conil tecnico Carl Hoefkens che ha preferito risparmiarlo.

In casa Milan si spera che questo dettaglio sia importante ai fini della conclusione positiva della trattativa. Prossimamente ci saranno altri colloqui tra le parti. Inizialmente, per il classe 2001, il Bruges ha chiesto 40 milioni di euro. Sui siti web, appena si è sparsa la notizia dell'assenza del trequartista dall'amichevole di oggi, è stato tutto un susseguirsi di: “De Ketelaere sempre più prossimo a finire al Milan”.

Per la cronaca, il Copenaghen ha vinto l'amichevole per 4-2 ai supplementari. Da parte del Bruges, non sono state fornite precisazioni sul perché De Ketelaere sia rimasto in panchina per l'intera durata del match. Pioli aspetta il suo trequartista. E potrebbe non essere il solo.