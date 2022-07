"De Ketelaere aspetta il Milan, salta le prossime tre partite"

Secondo quanto riporta Het Laatste Nieuws, De Ketelaere, dopo aver già dato forfait per l'amichevole contro il Copenhagen , salterà anche il test contro l' Utrecht , la partita di Supercoppa contro il Gent e, se l'affare non sarà ancora chiuso, anche il primo impegno di campionato contro il Genk . Per i media belgi il giocatore ha già disputato la sua ultima partita con il Bruges, e ora sta aspettando pazientemente che arrivi la fumata bianca.

De Ketelaere, il Milan alza l'offerta

Il Milan sta accelerando i tempi per trovare l'intesa con il Bruges, la nuova offerta di Maldini e Massara dovrebbe raggiungere i 30 milioni di euro. Alcuni club di Premier League hanno offerto di più, ma il trequartista ha già scelto il Diavolo e quasi tutte le pretendenti si sono sfilate.

De Ketelaere, Bruges ormai rassegnato

Il tecnico del Club Bruges, Carl Hoefkens, a Nieuwsblad.be è sembrato ormai rassegnato all'addio del suo gioiello: "Charles? Glielo dico anche io: 'preferirei che tu restassi...'. Cerco di parlare con lui e Noa Lang in modo disinvolto, voglio sapere cosa sta succedendo nelle loro teste. Ma a mio avviso sono in una posizione di lusso. Sono entrambi incredibilmente amati e molto apprezzati qui. Come club lavoreremo a un trasferimento al momento giusto, ma fino ad allora devono solo prepararsi al meglio. Per noi o per la loro nuova squadra". Il portiere Simon Mignolet sempre a Nieuwsblad.be ha quasi salutato il compagno di squadra: "È un ottimo ragazzo e sa quello che vuole, vedremo come si evolverà il trasferimento. La considero una cosa positiva per lui e per tutte le parti coinvolte. Gli auguro di realizzare i suoi sogni ovunque giocherà".