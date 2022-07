Il Milan va al rilancio per De Ketelaere: distanza ridotta

Il Milan ha ritoccato l’offerta per Charles De Ketelaere. Era attesa proprio in queste ore la mossa al rialzo della dirigenza milanista nei confronti del Bruges, ed è arrivata. I rossoneri vogliono mettere le mani sul 21enne belga e si sta trattando ad oltranza, anche perché la cifra chiesta dal Bruges supera i 35 milioni di euro. La nuova offerta è stata migliorata ma non è ancora arrivata a 30 milioni di euro, e in questa fase potrebbero essere decisivi i bonus o una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il Milan si è avvicinato ulteriormente, ha fatto un altro passo in avanti nell’operazione, ma potrebbe ancora non bastare. Il dialogo tra le due società è costante, mentre il giocatore ha già dato il suo ok per il trasferimento in rossonero. La trattativa è in fase caldissima e per questo De Ketelaere e il suo entourage hanno preferito non prendere parte alle amichevoli di questa settimana. Due giorni fa ha saltato la sfi da contro l'FC Copenhagen, non dovrebbe prendere parte nemmeno al prossimo test contro l'Utrecht e soprattutto al match valido per la Supercoppa belga contro il Gent in programma domenica. Segnali che il Milan ha accolto positivamente, poiché l’operazione si sta incanalando su binari giusti. Per mister Pioli sarebbe un jolly della trequarti, disponibile a giocare sia per vie centrali che sulla destra all’occorrenza. De Ketelaere è l’obiettivo che mette tutti d’accordo nella sede di via Aldo Rossi.

IN FRANCIA SICURI. Non sembra mettersi bene invece la trattativa per Renato Sanches. Nonostante gli sforzi di Paolo Maldini e Frederic Massara nel trovare un accordo di massima con il Lille attorno ai 10 milioni di euro. Il giocatore sembra essere maggiormente interessato al corteggiamento del Psg e ieri in Francia erano sicuri di una chiusura a stretto giro con il centrocampista portoghese. L’atteggiamento del giocatore in questa fase dell’operazione non ha favorito il Milan, che invece sperava di avere maggior appoggio da parte dell’entourage del classe 1997. Se dovesse saltare definitivamente l’affare Sanches il Milan andrebbe comunque alla ricerca di un altro rinforzo in mediana.

STALLO. Per ciò che concerne Hakim Ziyech, prosegue la trattativa a fuoco lento. L'agenzia Roc Nation è stata coinvolta nell'affare per aiutare a risolvere la situazione legata al Chelsea. A complicare le cose, oltre all’aspetto dell’ingaggio del 29enne marocchino, c’è ancora la formula giusta da inquadrare con la squadra londinese. Per i Blues sarebbe preferibile un prestito con obbligo di riscatto, il Milan sarebbe più intenzionato ad un diritto o prestito secco.

VOGLIA DI MILAN. De Ketelaere non vede l’ora di vestire la casacca rossonera, mentre ci sono altri giocatori che hanno deciso di tagliarsi le vacanze per anticipare il rientro a Milanello. Domenica è arrivato Pierre Kalulu, ieri Alessandro Florenzi e oggi dovrebbe sbarcare Sandro Tonali che ha preferito anticipare di 48 ore per mettersi subito a disposizione dell’allenatore. Domani i rossoneri avranno il primo test amichevole al centro di Carnago a porte chiuse affronteranno, a partire dalle 17.00, il Lemine Almenno, squadra che milita nel Girone B Lombardia di Eccellenza.