"Psg, è fatta per Sanches: ufficialità imminente"

Purtroppo per dirigenti e tifosi rossoneri, e per Stefano Pioli , anche l’esito delle due negoziazioni sembra destinato ad essere lo stesso. Se infatti il difensore olandese ha optato per il Newcastle dopo il lungo corteggiamento dei rossoneri, così il centrocampista portoghese sembra ormai a un passo dal Psg.

"Psg, Sanches può partecipare alla tournée in Giappone"

La trattativa è data per conclusa da 'Le Parisien', secondo il quale la società del presidente Al-Khelaifi ufficializzerà già all’inizio di settimana prossima gli acquisti dell’attaccante classe 2002 Hugo Ekitike, rivelazione dell'ultima Ligue 1 con lo Stade Reims, e dello stesso Sanches con l’obiettivo di consegnare i due giocatori al tecnico Galtier (che ben conosce il portoghese per averlo allenato al Lille per due stagioni, l’ultima delle quali, nel 2021, coronata dalla conquista del titolo nazionale) per l’imminente tournée in Giappone.

"Sanches ha scelto il Psg"

Sostanziali però le differenze nelle due “beffe” per il Milan. Se infatti il mancato arrivo di Botman può essere stato dovuto alle tempistiche allungate per i rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara, per Sanches l’aspetto determinante, oltre alla discesa in campo diretta nella trattativa dello stesso Al-Khelaifi, sarebbe stata la volontà del giocatore, che ha preferito seguire a Parigi Luis Campos, ex responsabile di mercato proprio del Lille, oltre allo stesso Galtier. Il tutto nonostante l’offerta messa sul piatto dal Psg per il centrocampista, vicina ai 10 milioni, fosse inferiore rispetto alla prima proposta del Milan. Le due società stanno comunque definendo la trattativa: il Lille punta ad ottenere una cifra leggermente superiore.