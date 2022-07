Milan, ufficiale la cessione di Caldara allo Spezia

Mattia Caldara è ufficialmente un nuovo difensore dello Spezia . Il Milan sul proprio sito ha annunciato nella serata di domenica la cessione in prestito del centrale bergamasco nel club ligure.

Milan: Caldara allo Spezia in prestito con diritto di riscatto

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d'opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara allo Spezia Calcio - è la nota della società meneghina -. Il Club augura a Mattia il meglio per la prossima Stagione Sportiva". Caldara, che già si allenava con i suoi nuovi compagni, nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Venezia, dove ha disputato 29 partite di Serie A.