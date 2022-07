"Milan, idea N'Dicka per la difesa: ma l'Eintracht spara alto"

La caccia al “Tomori bis” in casa Milan non si arresta. Un anno e mezzo dopo il colpaccio messo a segno prelevando in prestito dal Chelsea il difensore anglo-canadese, diventato poi un pilastro della squadra campione d’Italia lo scorso maggio, i dirigenti rossoneri sono sulle tracce di un’operazione che ricalchi quella per il nazionale inglese.

Milan, caccia aperta ad un difensore Per rinforzare la difesa, infatti, il duo Maldini-Massara ha deciso di puntare su un profilo giovane, che richieda possibilmente un esborso modesto, magari proprio attraverso la formula del prestito, almeno in prima battuta. Il primo nome della lista è quello di Japhet Tanganga, in forza al Tottenham, ma non incedibile per gli Spurs. Ora, però, dalla Germania è spuntato un'ltra ipotesi, quella che porta a Evan N’Dicka.