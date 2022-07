"Milan, concorrenza al Barcellona per Carney Chukwuemeka"

Barcellona e Milan non sono certo accomunate per avere la stessa filosofia di mercato negli ultimi tempi. Da una parte i blaugrana, alla caccia di top players in tutti i ruoli nonostante la grave crisi economico-finanziaria, dall’altro la società rossonera, il cui nuovo corso è invece improntato sulla scoperta e la valorizzazione di giovani talenti del panorama europeo.

Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, tuttavia, le due squadre sono in concorrenza per assicurarsi uno dei talenti più fulgidi del calcio inglese. Si tratta di Carney Chukwuemeka , centrocampista classe 2003 dell' Aston Villa e fresco campione d’Europa Under 19 con l’Inghilterra, dopo aver eliminato in rimonta l’Italia in semifinale. Chukwuemeka è legato al club di Birmingham fino al 30 giugno 2023 e non sembra intenzionato a rinnovare: nonostante questo i Villans paiono intenzionati a chiedere non meno di 20 milioni di sterline, circa 23,5 milioni di euro , per far partire il proprio gioiello già durante l’attuale sessione di mercato.

Aston Villa, Chukwuemeka verso l'addio

Prodotto dell’accademia di Bodymoor Heath dell'Aston Villa, Chukwuemeka è un pallino dell’allenatore Steven Gerrard, che da mesi si batte per non perdere il giocatore, facendo da mediatore nelle trattative per il rinnovo, che tuttavia non sono ancora decollate e anzi sono state interrotte dal mese di gennaio. L’Aston Villa rischia un significativo danno economico visto che il giocatore è seguito anche da altri club di Premier League e di Bundesliga.

L'irresistibile ascesa di Carney Chukwuemeka

Chukwuemeka, centrocampista centrale con spiccate qualità offensive, è stato uno dei più intraprendenti nell’Inghilterra che lo scorso 28 giugno ha superato in rimonta l’Italia nella semifinale dell’Europeo Under 19 in Slovacchia, che poi gli inglesi hanno vinto superando in finale la Francia. Campione della FA Youth Cup nel 2021, nel 2021-22, Chukwuemeka ha collezionato 12 presenze in Premier League, risultando il giocatore più giovane ad aver iniziato una partita di Premier League in occasione dell’1-1 contro il Brentford. Per il Milan si tratterebbe di un acquisto di primissimo piano, ma viste le richieste dell’Aston Villa i rossoneri potrebbero aspettare gennaio per cercare di assicurarsi il giocatore a parametro zero.