L'Eintracht allo scoperto: "Il Milan segue N'Dicka"

Qualora l’assalto al talentuoso trequartista del Bruges andasse in porto, infatti, il budget a disposizione per gli altri acquisti, difensore centrale e centrocampista, diminuirebbe sensibilmente, mentre in caso contrario, qualora quindi il club belga chiedesse un ulteriore rilancio ai dirigenti rossoneri, l’acquisto più oneroso potrebbe essere effettuato proprio in difesa.

Milan, i profili seguiti per la difesa

Tutto in divenire, quindi, e per questo motivo per la retroguardia restano aperte sia le piste che portano a Japhet Tanganga del Tottenham che a Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Giocatori dai gradi di esperienza differenti e che richiederebbero quindi esborsi differenti: per il primo il Milan sembra disposto solo al prestito, mentre per il francese servirebbe un acquisto a titolo definitivo.

Eintracht, parla il ds: "Il Milan vuole N'Dicka"

La trattativa per N’Dicka, tuttavia, non è ancora partita, come rivelato dal direttore sportivo dell’Eintracht, Markus Krösche, intervistato dal ‘Kicker’: "Sappiamo dell'interesse del Milan, ma finora non abbiamo ricevuto offerte". Parole importanti quelle pronunciate dal dirigente della squadra vincitrice dell’ultima Europa League e che sarà quindi ai nastri di partenza della prossima Champions League dalla prima fascia, proprio come il Milan. Krösche ha quindi ufficializzato l’interesse del Milan per N’Dicka, la cui valutazione da parte della società tedesca sfiora i 15 milioni nonostante la scadenza contrattuale fissata attualmente al 30 giugno prossimo.