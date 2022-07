Origi, bagno di folla a Casa Milan: indosserà il numero 27

"Forza Milan!": Origi si presenta ai tifosi

Nell’ambito degli “Meet & Greet”, l’ex attaccante del Liverpool, che già si era presentato a fine giugno calzando scarpe rigorosamente rossonere, ha firmato parecchi autografi ed effettuato diversi selfie con i tanti sostenitori del Milan accorsi per la prima “uscita ufficiale” del belga, approdato in rossonero a parametro zero dopo essersi svincolato dai Reds: “Piacere di conoscervi e forza Milan!” le prime parole pronunciate da Origi prima di varcare l’ingresso di Casa Milan.