De Ketelaere, finalmente Milan: atteso in Italia per le visite

Charles De Keteleare sta per diventare finalmente un giocatore del Milan . La società rossonera e il Club Bruges hanno trovato l'intesa per il trasferimento del trequartista belga in Italia: i due club si sono accordati per una cifra di circa 36 milioni di euro . Risolti anche gli ultimi dettagli, il ragazzo sarà a Milano già sabato e nei prossimi giorni sosterrà le visite mediche e firmerà poi il contratto con il club meneghino.

De Ketelaere, il retroscena del tecnico del Club Bruges

Carl Hoefkens, tecnico del Bruges, in conferenza stampa aveva preannunciato l'intesa, spiegando che il giocatore aveva rinunciato agli ultimi allenamenti: "Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare di dare il 100% in ogni momento. Se c'è qualcuno che dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente è il mio lavoro affrontarlo. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante l'allenamento. E quindi c'è solo una conclusione: smettere di allenarsi con il gruppo. Se sono deluso da De Ketelaere? No, conosco Charles da molto tempo e sono stato strettamente coinvolto nella sua crescita. A volte capita che ci siano altri pensieri, potrebbe essere il caso ora. Ma cerco di starne alla larga il più possibile e di concentrarmi sui giocatori che sono presenti al 100%. Che consiglio gli darei se se ne andasse davvero? Di continuare a fare quello che ha fatto qui per molto tempo".

De Ketelaere arriva in Italia: dove giocherà nel Milan

Individuato subito come possibile rinforzo del reparto offensivo rossonero dopo la partenza del versatile Kessie, De Ketelaere può giocare sia nel 4-2-3-1 alle spalle dell'unica punta, sia nel 4-3-3 come esterno offensivo destro, in un tridente con Leao e Giroud. Nella scorsa stagione il classe 2001 ha disputato 33 partite del massimo campionato belga, andando a segno 14 volte e fornendo 7 assist decisivi per i compagni di squadra.