"Douglas Luiz verso il rinnovo con l'Aston Villa": Milan lontano

Scendono drasticamente le possibilità di un approdo di Douglas Luiz al Milan : secondo il Telegraph, il centrocampista brasiliano è in trattativa con l' Aston Villa per il rinnovo del contratto.

"Douglas Luiz e Aston Villa verso il rinnovo"

Il club inglese e gli agenti del giocatore si sono incontrati negli ultimi giorni per discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel 2023: colloqui descritti come "costruttivi" da parte della società inglese, che non ha intenzione di perdere il giocatore a parametro zero nella prossima stagione.