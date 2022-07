Il Milan vuole un difensore: affondo per Tanganga

MILANO - Pochi interventi, però efficaci e mirati: questa è stata la linea-guida nel mercato del Milan finora. Senza che il prossimo mese ribalti gli scenari, la priorità dopo aver chiuso per De Ketelaere è rivolta a un difensore centrale. Maldini e Massara si sono presi tutto il tempo - e quasi tutta la disponibilità di denaro del club, sul mercato - per completare l’acquisto dell’estate rossonera. Adesso tocca passare alle vie di fatto anche per Tanganga: sicuramente il Milan intende accorciare i tempi, verso il prossimo obiettivo. Nessuna trattativa estenuante, come per De Ketelaere o come stava diventando quella per Botman in giugno. Si cerca la formula giusta con Paratici e gli Spurs. Tanganga è attirato dal Milan, vuole più spazio di quello che sta trovando a Londra - 23 presenze in tre anni, anche se nella seconda parte della scorsa stagione ha fatto i conti con un infortunio; ieri non ha giocato con la Roma per problemi fisici - e ora va definita la modalità di un eventuale prestito.