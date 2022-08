Milan, sale l'attesa per De Ketelaere: in serata a Milano

Il Milan e i suoi tifosi si preparano ad abbracciare Charles De Ketelaere , il vero grande colpo della sessione estiva del mercato rossonero. Il trequartista belga arriva dal Club Bruges ed è atteso in serata a Milano.

De Ketelaere, possibile esordio a Vicenza

Il classe 2001 si trasferisce al Milan per una cifra pari a 36 milioni di euro circa, bonus compresi: ha fortemente voluto la cessione nel club rossonero, tanto che ha rifiutato offerte di ingaggio più ricche arrivate dalla Premier League. Il giocatore potrebbe debuttare già sabato, in occasione dell'ultima amichevole di precampionato contro il Vicenza, in programma al Menti alle 19.