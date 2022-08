Milan, Renato Sanches dopo De Ketelaere: riparte il pressing

MILANO - Dopo aver chiuso l’operazione Charles De Ketelaere, il Milan sta intensificando i contatti con Renato Sanches per provare il colpo a centrocampo. Il portoghese è sempre stato il primo vero obiettivo per il dopo Kessie, così Maldini e Massara vogliono provarci ora con maggiore convinzione. Nuovi contatti ieri con il suo agente Jorge Mendes per cercare di sbloccare la situazione di stallo che si è creata da due mesi. I rossoneri avevano già un accordo di massima per ingaggiare Sanches, ma l’arrivo del Psg ha complicato i piani del Milan. Il centrocampista del Lille vorrebbe andare a Parigi ma prima bisognerà sfoltire la lunghissima rosa gestita da Galtier. Se dovessero uscire uno o più giocatori in mediana, il Psg potrebbe andare proprio su Sanches. Nel frattempo il Milan aveva già strappato un accordo di massima con il Lille a circa 10 milioni di euro e ora sta aspettando una mossa da parte del giocatore e del suo agente.