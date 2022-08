De Ketelaere è del Milan, ufficiale: vestirà la maglia numero 90

De Ketelaere al Milan fino al 30 giugno 2027

Il "CDK-day" era ufficialmente cominciato nella prima mattinata del 2 agosto, quando il fantasista belga è arrivato di buon’ora alla Madonnina per sostenere le visite mediche di rito. Il programma ha visto poi il passaggio a Casa Milan, per ammirare tanti trofei conquistati dal Diavolo nella propria gloriosa storia per poi porre, in compagnia di Paolo Maldini, la firma sul contratto che lo legherà al club campione d’Italia fino al 30 giugno 2027, per un ingaggio di poco superiore ai due milioni netti.