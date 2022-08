L'Equipe: "Il Psg ha liberato Wijnaldum, preso Renato Sanches"

Il domino del calciomercato ha colpito ancora. In una sessione in cui saper vendere si è confermato più difficile che piazzare i colpi giusti in entrata, i movimenti del Paris Saint-Germain orientano quelli di due squadre italiane, Milan e Roma.

"Sanches al Psg, tutto fatto per 15 milioni"

I campioni di Francia, alle prese con tanti esuberi illustri da piazzare, hanno liberato Georginio Wijnaldum, ora pronto ad abbracciare la causa della Roma e a mettersi a disposizione di José Mourinho che lo ritiene un tassello fondamentale per dare qualità ed esperienza alla mediana giallorossa. Al contempo, liberato un posto in mediana, il Psg lo ha subito occupato con Renato Sanches, che secondo 'L’Equipe' è in arrivo a Parigi dal Lille in cambio di 15 milioni. In base a quanto riportato dal quotidiano francese l’affare sarebbe stato definito nella serata di martedì, proprio nelle ore successive alla definizione dell’affare-Wijnaldum.