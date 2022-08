De Ketelaere: "Volevo solo il Milan. Ruolo? Mi piace avere il pallone tra i piedi"

De Ketelaere: "Fare il calciatore è stupendo, essere al Milan è un sogno"

Il campionato incombe, non c’è tempo da perdere, quindi il fantasista belga si allenerà già agli ordini di Stefano Pioli nel pomeriggio di mercoledì, ma solo dopo aver sbrigato l’ultima tappa “mediatica”, l’intervista di rito a Milan Tv nella quale Charles ha parlato delle emozioni provate durante la lunga trattativa e non solo: “Ho sempre sognato di diventare un calciatore, ma non avrei mai creduto di poterlo fare in un club come il Milan. Volevo assolutamente venire qui, c’è voluto un po’ di tempo, ma oggi il sogno è realtà e sono molto orgoglioso. E tra l'altro gioco anche con la squadra che ha vinto l'ultimo scudetto". CDK svela poi a quando risalgono i primi contatti tra i suoi rappresentanti e i dirigenti del Milan: "I miei agenti erano in contatto con loro sin dall’inizio dell’anno, poi quando inizia il mercato c’è sempre un po’ di confusione. Io sono una persona solitamente molto calma, ma in questo periodo non sapevo bene cosa sarebbe successo... Questo club ha un calore speciale, c’è tanta passione e tanta storia. Qui hanno giocato tantissimi campioni come Ronaldinho, Paolo Maldini, Kakà, ma anche gli olandesi come Gullit e Van Basten".