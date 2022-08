De Ketelaere: "Posso fare il falso 9. Per il Milan ho fatto delle rinunce"

Il fantasista belga è stato presentato a Milanello alla vigilia dell’ultima amichevole dell’estate, in programma sabato alle 19 a Vicenza. Al Menti l’ex Bruges potrebbe giocare uno spicchio di partita, a meno che Pioli non decida di rinviarne l’esordio alla prima di campionato di sabato 13 contro l’ Udinese .

"Per il Milan ho dovuto rinunciare a qualcosa"

Intanto durante la presentazione De Ketelaere è tornato a parlare della lunga trattativa, confermando implicitamente la decisione di essersi dvouto tagliare parte dell’ingaggio pur di approdare in rossonero: "Le ultime settimane sono state molto intense e difficili, sapete tutti com’è andata, ma ai miei agenti ho sempre espresso il grande desiderio di venire qui al Milan. Ho dovuto rinunciare a qualcosa, ma l'importante era arrivare al Milan". Un accenno poi all'attenzione del club verso i giovani e al paragone con Kakà: "L'attenzione per i giovani del Milan ha avuto un ruolo nella mia decisione, visti i tanti talenti che stanno crescendo qui. Spero anche io di fare lo stesso percorso. Kakà? Ho visto molti dei suoi video, è stato un giocatore fantastico, spero di ottenere i successi che lui ha avuto col Milan". Poche parole sulla scelta del numero 90, lo stesso di Lukaku all'Inter, e sul futuro incontro con Ibrahimovic: "Per me non conta il numero, ho deciso di tenere quello che avevo al Bruges. Ibrahimovic è un modello, averlo al fianco in spogliatoio sarà emozionante, avrò tanto da imparare da lui".