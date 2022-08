Milan su Tameze, il mediano che piace a Pioli

MILANO - Saranno due le mosse del Milan sul mercato. Entrambe si potrebbero concretizzare tra qualche giorno, forse nella seconda metà di agosto quando cominceranno ad esserci ancora più occasioni da colgliere. La dirigenza rossonera vuole soddisfare le richieste di mister Stefano Pioli e sta puntando su un difensore e un centrocampista . Ciò che filtra dalla sede milanista è che in mediana potrebbe arrivare un profilo giovane, uno dei tanti proposti dall’area scouting. Il Milan infatti ha osservato con grande interesse Raphael Onyedika del Midtjylland . Mediano nigeriano del 2001 scoperto dalla formazione danese grazie all’utilizzo di dati e algoritmi. Giocatore molto esplosivo, visionato più volte dagli uomini Milan in Europa. Un profilo gradito alla dirigenza ma che resta ancora in fase di valutazione, così come Ibrahima Sissoko, 24enne dello Strasburgo . Il mediano francese, alto 193 cm, la scorsa stagione ha avuto una buona continuità disputando 35 partite, in cui è riuscito a segnare due gol e fornire sei assist vincenti. In più, ai rossoneri è stato proposto Ibrahim Sangaré, 24 anni, del Psv Eindhoven.

Al Milan piace Tameze del Verona

Tra i giocatori sotto osservazione c’è anche uno che gioca in Italia: Adrien Tameze del Verona. La richiesta gialloblu è alta, ma per caratteristiche piace molto alla dirigenza milanista. Mediano del 1994, nel passato campionato ha collezionato 38 presenze, mettendosi in evidenza con 4 reti e 2 assist. Sarebbe l’elemento con maggiore esperienza e non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento per comprendere il modo di giocare in Italia. Ma le richieste economiche dell’Hellas sono piuttosto elevate e al momento non vorrebbe privarsi di Tameze. Un altro giocatore nel mirino del Milan è il classe 2000 Jean Onana. Ancora nessuna trattativa per lui, ma già nel mese di gennaio scorso c’erano stati i primi contatti con gli agenti per prendere informazioni. Ora il suo profilo è tornato in auge.

Pobega ha rinnovato

Nel frattempo è arrivato il rinnovo ufficiale di Tommaso Pobega fino al 2027. L’annuncio era nell’aria ormai da giorni, ieri è arrivata la firma in sede del centrocampista, le foto di rito con Maldini, Massara e Gazidis e poi il comunicato del club. Pioli vorrebbe scommettere sul mediano che l’anno scorso ha accumulato parecchia esperienza con Juric a Torino, e ora vorrebbe dare fiducia al giovane Tommaso che da anni sta girando l’Italia in prestito per migliorare. Dopo le esperienze con Ternana, Pordenone, La Spezia e Torino, ora Pobega vuole imporsi con la maglia rossonera.