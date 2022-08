Onyedika obiettivo del Milan: il nigeriano che assomiglia a Kessie

A centrocampo il Milan continua a sondare il mercato, dopo che è sfuggito l'obiettivo Renato Sanches . Uno dei nomi cerchiati in rosso è quello di Raphael Onyedika , nigeriano classe 2001, esploso in Danimarca con la maglia del Midtjylland . L'anno scorso ha vinto la Coppa di Danimarca, segnando uno dei rigori nella lotteria conclusiva. Assomiglia un po' a Kessie , è alto 185 centimetri, come l'ex rossonero è forte fisicamente, ma anche agile nei movimenti.

Più che un nuovo Kessie, nel Milan Onyedika potrebbe essere un vice Tonali . Cresciuto nel settore giovanile dell'Ebedei, formazione nigeriana che orbita nel vivaio dei Midtjylland, si è trasferito in quest'ultima squadra nel 2019. E' stato quindi girato in prestito in Seconda divisione al Fredericia. Un anno soltanto di gavetta, poi il ritorno alla casa madre. Qui è diventato titolare indiscusso, con 54 presenze (6 nei preliminari di Champions League), 4 reti reti e 3 assist.

Efficace con i piedi, è bravo a schermare le avanzate avversarie e a recuperare palloni. Quasi esente da errori in fase difensiva, sa essere utile anche in fase di possesso. Non ama i fronzoli, sa comunque impostare e creare spazio.

Onyedika: non conosce la parola infortunio

Non si infortuna praticamente mai il nigeriano Onyedika, proprio come l'ivoriano Kessie. Al Milan andrebbe a completare il reparto sia numericamente sia come caratteristiche tecniche. Apporterebbe alla causa fisico, muscoli e corsa, garantendo a Pioli la sua piena disponibilità sempre. Una caratteristica fondamentale in una stagione anomala, con la sosta per i Mondiali, e tanti match ravvicinati.