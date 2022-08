“Milan, colloqui con l'Arsenal per Tonali”

Una clamorosa indiscrezione arriva dall'Inghilterra, più precisamente dal Daily Mail: l' Arsenal sarebbe piombato su Sandro Tonali , centrocampista del Milan e della Nazionale azzurra. Gli inglesi avrebbero già avuto dei colloqui con i dirigenti rossoneri: Tonali sarebbe una priorità per l'allenatore dei Gunners Mikel Arteta .

“Arteta chiede anche Tonali”

L'Arsenal già speso molto in questa finestra estiva di trasferimenti, prendendo tra l'altro l'attaccante Gabriel Jesus, ma pare non voglia ancora fermarsi. L'obiettivo principale per il centrocampo è diventato dunque Tonali, protagonista l'anno scorso nello scudetto numero 19 del Milan. Difficile che Stefano Pioli dia il suo consenso alla cessione, ma le vie del mercato sono imprevedibili.