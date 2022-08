"Milan, il Midtjylland rifiuta la prima offerta per Onyedika: pronto il rilancio"

Alla rosa di Stefano Pioli manca un elemento per completare il pacchetto dei centrali composto da Tomori, Kalulu e Kjaer, ma soprattutto il sostituto di Franck Kessié , dopo che l’obiettivo di vecchia data Renato Sanches è sfumato per la scelta del centrocampista portoghese di accettare la proposta del Paris-Saint Germain. Al roster della mediana rossonera potrebbe aggiungersi Raphael Onyedika , talento nigeriano classe 2001 in forza ai danesi del Midtjylland, le cui caratteristiche sono state approvate dai dirigenti del Milan e anche dallo stesso Pioli.

"Milan, c'è distanza con il Midtjylland per Onyedika"

Come riportato dal portale danese 'Bt.dk', tuttavia, la trattativa con il Midtjylland si annuncia in salita a causa della sensibile distanza tra domanda e offerta: la proposta dei rossoneri si aggirerebbe infatti sui 30 milioni di corone danese, pari a circa 4 milioni di euro, la metà della richiesta del Midtjylland. Il Milan sembra però disposto a presentare in tempi brevi un’offerta superiore, proprio perché il giocatore è in testa alla lista di gradimento della società per riempire il vuoto a centrocampo.

Milan, chi è Raphael Onyedika

Sbarcato in Danimarca nel 2019, proveniente dall’Ebedei, formazione nigeriana che rappresenta lo storico bacino del Midtjylland, dopo una stagione in prestito al FC Fredericia, club di seconda divisione, Onyedika, mediano dotato di forza fisica e buone qualità tecniche, proprio come Kessie, è tornato alla base imponendosi subito in prima squadra nella stagione conclusasi con la vittoria della Coppa di Danimarca e durante la quale il nigeriano ha anche segnato un gol nei turni preliminari di Champions League contro il Celtic. Il Milan lo ritiene pronto per il salto di qualità nel grande calcio.