"Il Chelsea vuole Leao, contatti in corso con il Milan"

Il Chelsea continua a lavorare per rafforzare l'attacco a disposizione di Thomas Tuchel : secondo quanto riporta il Times, gli obiettivi per questa ultima fase di mercato dei Blues sono Anthony Gordon dell' Everton e soprattutto Rafael Leao , gioiello del Milan scudettato di Stefano Pioli.

"Chelsea su Leao, il Milan vuole 95 milioni"

Il giornale britannico sottolinea come l'attaccante portoghese, rivelazione della scorsa stagione del Milan, sia uno dei giocatori più costosi del campionato di Serie A. I rossoneri, secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano inglese, avrebbero fissato il prezzo del suo cartellino a 95 milioni di euro: le trattative tra le due società sarebbero già in corso, e le due parti si sarebbero incontrate nello scorso fine settimana. Al Milan sarebbero state anche offerte in cambio alcune contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino. Sempre secondo il Times, sarebbero lo stesso Leao e il suo entourage a spingere per il trasferimento immediato in Premier League.