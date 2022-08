"Arsenal e Newcastle su Paquetà, quanto può incassare il Milan"

Unica squadra di Premier League a punteggio pieno, l’ Arsenal sogna in grande con i propri tifosi. I Gunners di Mikel Arteta guardano tutti dall’alto dopo 270 minuti di campionato e pur non avendo ancora affrontato avversari diretti l’entusiasmo dalle parti dell’Emirates è palpabile, quantomeno per il raggiungimento dell’obiettivo minimo della stagione, un posto nella prossima Champions League .

L’organico giovane costruito dai dirigenti e valorizzato dal tecnico spagnolo, peraltro, non è ancora completo, se è vero che Arteta è alla caccia di un altro centrocampista di qualità. Il primo obiettivo è Youri Tielemans del Leicester, ma secondo quanto riportato dal Sun il belga sembra destinato a rimanere per almeno un’altra stagione al King Power Stadium per poi lasciare le Foxes a parametro zero. Ecco così tornare d’attualità una pista seguita a inizio mercato, quella che porta a Lucas Paquetà .

Paquetà uomo mercato in Premier: Milan spettatore interessato

Il brasiliano ex Milan è in forza al Lione, ma dopo due campionati da protagonista in Ligue 1 potrebbe cambiare aria. Un suo addio al campionato francese si parla da inizio mercato, ma le elevate richieste del presidente dell’OL Jean-Michel Aulas hanno finora scoraggiato tutte le pretendenti. Oltre all’Arsenal anche il Newcastle è interessato a Paquetà, punto di forza del Brasile prossimo protagonista a Qatar 2022 e spettatore interessato della potenziale asta è il Milan, grazie alla percentuale sulla futura rivendita del giocatore, pari al 15%, che i rossoneri si sono garantiti nel settembre 2020 al momento della cessione al Lione, parziale consolazione per la mancata consacrazione avuta nell'anno e mezzo trascorso in Italia dal giocatore, il cui rendimento è sbocciato in Francia.

Milan, possibile tesoretto in arrivo da Paquetà

"Abbiamo offerte per Paquetà, ci sono giocatori che si sentono realizzati nel nostro progetto e altri no" ha dichiarato Aulas, facendo intuire la disponibilità a cedere Paquetà qualora il giocatore ritenesse concluso il proprio ciclo al Parc Lyonnais. L’Arsenal non sembra voler affondare il colpo prima che la pista Tielemans non sia sfumata definitivamente, ma lo stesso Paquetà era parso più interessato al sondaggio dei Gunners rispetto a quello dei Magpies, che dal canto loro hanno già gelato il Milan a inizio mercato soffiando ai rossoneri Sven Botman. Paquetà potrebbe cambiare maglia nelle ultime ore del mercato estivo, ma il Milan si augura in una svolta in tempi più rapidi per poter reinvestire l’incasso in arrivo dall’eventuale partenza del brasiliano, stimabile tra i 6 e i 7 milioni essendo la valutazione di Paquetà vicina ai 40 milioni.