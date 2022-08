"Diallo rifiuta il Milan: non convinto dal progetto"

A una settimana dalla fine del mercato, è ancora in bilico il futuro del difensore del Paris Saint Germain Abdou Diallo. Sbarcato a Parigi nel 2019 per 32 milioni di euro dal Borussia Dortmund, il giocatore non rientra nei piani di Christophe Galtier e sta cercando una sistemazione all'estero: tra i club accostati c'è anche il Milan, che secondo L'Equipe sarebbe però stato respinto dal nazionale senegalese.