Milan, Vranckx è atterrato a Linate: giovedì visite mediche e firma

Due acquisti erano attesi per le ultime ore del mercato del Milan. E due acquisti sono arrivati. Dopo Malick Thiaw , i campioni d'Italia accolgono Aster Vranckx , centrocampista classe 2002 in arrivo dal Wolfsburg.

Milan, l'identikit di Aster Vranckx

Milan e Wolfsburg hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso a due milioni con diritto di riscatto fissato a 12. Vranckx era stato seguito nelle ultime settimane anche dall'Atalanta ed era arrivato al Wolfsburg nella scorsa stagione, proveniente dal Malines. Centrocampista centrale dotato di buona tecnica e discreta fisicità, Vranckx completa il reparto mediano dei campioni d'Italia, fornendo un'alternativa in più a Stefano Pioli nelle rotazioni in mezzo al campo in vista dei tanti impegni ravvicinati dei prossimi mesi. Al pari di Thiaw, Vranckx sarà a disposizione già per il derby di sabato contro l'Inter.