Florenzi ko, il Milan corre ai ripari: in arrivo Dest dal Barcellona

La sfortuna torna ad accanirsi contro Alessandro Florenzi. L’esterno difensivo del Milan, uscito per un infortunio muscolare nei minuti finali della partita contro il Sassuolo, rischia infatti di restare fermo a lungo per un problema piuttosto serio, come anticipato da Stefano Pioli al termine della partita pareggiata per 0-0 al Mapei Stadium.

Milan, il ko di Florenzi riapre il mercato Proprio sul campo dove, tre mesi fa, Florenzi ha festeggiato lo scudetto con il Milan, l'esterno della nazionale italiana potrebbe essere andato incontro all'ennesimo serio infortunio della propria carriera. Il Milan però non ha intenzione di farsi trovare impreparato ed ecco allora che quello di Aster Vranckx potrebbe non essere l’ultimo acquisto dell’estate rossonera. Nonostante infatti il rientro a tempo pieno di Simon Kjaer, che permetterà di spostare all’occorrenza Pierre Kalulu sulla fascia destra, in vista di una stagione ricca di impegni i dirigenti rossoneri vogliono consegnare in extremis a Stefano Pioli una valida alternativa a Davide Calabria.