“Galatasaray, si lavora per Ballo-Toure a gennaio”

Dopo una campagna acquisti estiva da padrone, il Galatasaray pensa già a quella di gennaio. Seguendo le indicazioni dell'allenatore Okan Buruk, ora si cerca un terzino sinistro che possa arrivare nella prossima sessione di mercato. Lo scrive il sito Fanatik.com. I giallorossi sarebbero già in contatto con il Milan per il senegalese Fode Ballo-Toure, arrivato l'anno scorso dal Monaco per 5 milioni di euro, ma che in rossonero ha trovato pochissimo spazio.