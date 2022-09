"Milan, Leao vuole rinnovare ma c'è l'insidia Manchester City"

Pericolo Premier League per Rafael Leao . Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese Record, l'attaccante esterno del Milan sarebbe finito nel mirino di Pep Guardiola e del Manchester City per la prossima stagione.

"Milan, il City vuole convincere Leao"

Il tecnico catalano vuole rinforzare l'attacco affiancando l'esterno offensivo del Diavolo ad Haaland: una missione complicata, considerata l'importanza che ricopre l'ex Lille nella squadra di Pioli. Il Milan ha intenzione di rinnovare il contratto del giocatore in scadenza nel 2024, e la volontà del classe 1999 sarebbe quella di rimanere in Italia, ma un'offerta importante da parte dei campioni d'Inghilterra potrebbe fargli cambiare idea. Leao ha brillato anche in Nazionale: nell'amichevole di Praga del Portogallo contro la Repubblica Ceca ha ricoperto con successo il ruolo di falso nove, servendo un assist per Diogo Dalot.