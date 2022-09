"Real, Asensio via a zero: tra le pretendenti anche Juve e Milan"

L'unica certezza nel futuro di Marco Asensio è che non ci sarà nessun rinnovo di contratto tra l'attaccante maiorchino e il Real Madrid. Il giocatore, impiegato con il contagocce in questa stagione da Carlo Ancelotti, è fuori dai piani del club madrileno e si sta guardando intorno in vista di una nuova sistemazione. Secondo il Mundo Deportivo, tra le tante società interessate ci sarebbero ancora Milan e Juventus.