Milan, ritorno di fiamma per Ziyech: Maldini ha visto Ledure

Ritorno di fiamma del Milan per Hakim Ziyech ? Parrebbe di sì. Dopo aver inseguito il giocatore già in estate, i rossoneri sarebbero tornati alla carica con l'obiettivo di arrivare al calciatore del Chelsea già a gennaio. Questa mattina, a Casa Milan, la dirigenza ha incontrato Sebastien Ledure , avvocato legato a Roc Nation, azienda che collabora con il Diavolo , ma che è anche molto vicino al marocchino classe 1993.

Ziyech è scontento: al Chelsea gioca pochissimo

Ziyech si è separato da poco dal suo agente ed è scontento dell'attuale situazione al Chelsea. Ha disputato appena tre partite in Premier League e due in Champions in questa stagione e si sta guardando intorno per cercare un club all'altezza. Il contratto del marocchino scade nel 2025, ma questo non sarebbe un problema perché le intenzioni del Milan sono di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.