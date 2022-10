Milan, l'alternativa del Psg a Skriniar è un difensore rossonero

Negli ultimi anni, il Psg ha fatto diverse volte spesa in Serie A. Nell'ultima sessione di mercato, i campioni di Francia in carica hanno provato in tutti i modi a prendere Skriniar, ma l'Inter e Simone Inzaghi hanno fatto muro, resistendo a cifre importanti. Stando alle ultime indiscrezioni, il club francese non avrebbe rinunciato al difensore nerazzurro per gennaio, ma avrebbe messo gli occhi sopra a un altro talento del campionato nostrano come alternativa B.