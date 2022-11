"Jorginho: il Milan sfida il Barcellona"

Milan e Barcellona si contendono Jorginho . Lo scrive il giornale di Barcellona Sport. Rossoneri e azulgrana sono sul regista dell'Italia e del Chelsea , il cui contratto è in scadenza a giugno e che quindi, da gennaio, può mettersi in contatto con qualsiasi club senza passare dall'approvazione della dirigenza Blues. Il Barça, secondo il quotidiano catalano, sarebbe in vantaggio, con l'agente di Jorginho che avrebbe già incontrato gli uomini mercato azulgrana.

A Barcellona confidano però di avere una marcia in più, anche perché il calciatore italo-brasiliano vorrebbe provare un'esperienza nuova come la Liga dopo aver già militato in Italia. Non solo: nella prossima stagione calcistica le regole sulla sostenibilità economica degli stipendi dei calciatori, in Spagna, dovrebbero essere alleggerite. Il Milan punta sulla fiscalità italiana che è migliore rispetto a quella iberica.