"Big d'Europa stregate da Okafor: concorrenza inglese per il Milan"

Europa League, il Salisburgo di Okafor sfida la Roma

Dodici mesi più tardi l’attaccante del Salisburgo si candida tra le rivelazioni di Qatar 2022, grazie a un rendimento in vertiginosa crescita che l’ha portato a diventare un punto fermo della propria selezione oltre che del Salisburgo, con il quale ha brillato nel girone di Champions League, nonostante il terzo posto e la conseguente eliminazione con retrocessione in Europa League, dove il club austriaco affiliato alla Red Bull affronterà nel playoff la Roma.

"City, Liverpool e Milan su Okafor: il Salisburgo fa il prezzo"

Autore di tre gol decisivi nelle prime tre gare del girone contro Milan, Chelsea (nella partita costata il posto a Thomas Tuchel) e Dinamo Zagabria, Okafor potrebbe trasformarsi in uomo-mercato già durante la prossima sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport Deutschland', infatti, l’attaccante esterno si è conquistato le attenzioni di tre top club europei come Manchester City, Liverpool e lo stesso Milan. Smentito invece l’interessamento del Manchester United. Nessuna trattativa è stata ancora avviata, ma il Salisburgo valuta il cartellino del giocatore non meno di 35-40 milioni, cifra che potrebbe essere ritoccata verso l’alto qualora Okafor disputasse un Mondiale da protagonista.

Qatar 2022, la Svizzera vuole stupire ancora

A scadenza di contratto con il Salisburgo nel giugno 2024, Okafor, nato in Svizzera, ha origini nigeriane da parte di padre ed è un classico esterno destro d’attacco, utilizzabile in un tridente o in una linea a quattro, grazie alla propria velocità e alle proprie qualità fisiche, abbinate a un’ottima tecnica. Autore di 9 gol nello scorso campionato austriaco, Okafor è approdato al Salisburgo nel gennaio 2020, proveniente dal Basilea, il club nel quale è cresciuto calcisticamente. Al Mondiale la Svizzera sarà impegnata nel Gruppo F con Brasile, Serbia e Camerun e punta a stupire come fatto a Russia 2018 (ottavi di finale persi contro la Svezia, dopo aver affrontato nel girone proprio Brasile e Serbia) e Euro 2020, quando la nazionale all’epoca allenata da Vladimir Petkovic si spinse fino ai quarti, perdendo contro la Spagna, dopo aver eliminato ai rigori i campioni del mondo in carica della Francia.